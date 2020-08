Arturo Vidal QUIERE LLEGAR al América (Video).

El futbolista chileno Arturo Vidal tiene una muy buena relación con su compatriota el atacante chileno Nico Castillo, quien en alguna ocasión había comentado que convencería al todavía futbolista del Barcelona de venir a la Liga MX; de forma reciente el mediocampista en una entrevista señaló que de tener la chance de venir a jugar al futbol azteca, el equipo en el que le gustaría enrolarse serían con el América.

"Nico Castillo quiere que vaya al América. Ya dije que si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en México, sería en el América".

Nico Castillo y Arturo Vidal.

Pero además el volante de 33 años de edad, Arturo Vidal, reconoció que no solamente por la amistad con el atacante sería un motivo para venir, de igual forma señaló en dicha entrevista que cuando era pequeño era el América al club que veía en la televisión, que le ha enamorado la camiseta y además de que vio a los chilenos que han militado en el equipo de Coapa.

ARTURO VIDAL ���� ES ÁGUILA ��@kingarturo23 �� afirmó que su compatriota Nico Castillo lo quiere como compañero en Coapa.



“Yo ya dije que si se me diera la oportunidad de jugar en México sería en el América porque desde niño me gusta”.



Vidal conoce al América y le gustaría jugar en la Liga MX

"Lo conozco, me gusta. Desde niño veía los partidos del futbol mexicano y el América, con esa camiseta... Los chilenos que han estado ahí me han dicho muchas cosas... Si se da la oportunidad a futuro, me encantaría".

Es oportuno mencionar que el futbolista sudamericano Arturo Vidal de momento por los rumores se dice que no será considerado por Ronald Koeman para continuar en el Barcelona, por lo que a sus 33 años de edad su futuro podría ser incierto; aunque suena para reforzar a la Juventus de Andrea Pirlo y al Inter de Milán de Antonio Conte; aunque no se podría descartar un fichaje bomba por parte del conjunto del América.

Sin lugar a duda en caso de que se diera el posible fichaje de Arturo Vidal con el América, sería una gran bomba mediática para el conjunto de Coapa y para la Liga MX; pero hay que esperar a lo que pueda suceder con el futuro del mediocampista de la selección chilena, quien dijo igual que se ponía a las órdenes para continuar en el Barcelona.