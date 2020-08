Ángel Reyna RESPONDE al ATAQUE de ‘Zague’.

En el duelo entre Puebla y Toluca correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX salió a la luz una polémica que vivió Luis Roberto Alves ‘Zague’ cuando era directivo del conjunto del América, en donde el futbolista Ángel Reyna había llevado una pistola al vestidor Azulcrema, así lo relató el ahora analista de Azteca Deportes y ante ello el ‘pleititos’ no se quedó callado y respondió a las acusaciones del máximo goleador del cuadro de las Águilas.

Y es que todo comenzó cuando se originó una polémica en la transmisión del duelo citado, cuando supuestamente ‘Zague’ habría pedido una sanción más fuerte para Antuna y Vega de Chivas; pero Reyna habría criticado la postura del ahora comentarista de Azteca Deporte y entonces fue que se desató la polémica en pleno encuentro.

que digan lo q sea d mi!! Pero nunca le haría daño a quien me regala su corazón y menos si es mi mujer�� mucho menos si fuera mi esposa y mi familia... mil veces tronco que infiel.

Eso es cuestión de verdadera educación cuando nadie te ve �� — Angel Reyna (@AngelReynaFut) August 29, 2020

Reyna explota contra 'Zague' en redes sociales

En su cuenta de Instagram el futbolista le mandó un mensaje a Luis Roberto Alves ‘Zague’, en donde le recriminó lo ocurrido previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 con el video íntimo del ahora analista de Azteca Deportes.

“Que digan lo q sea d mi!! Pero nunca le haría daño a quien me regala su corazón y menos si es mi mujer,mucho menos si fuera mi esposa y mi familia... mil veces tronco que infiel. Eso es cuestión de verdadera educación cuando nadie te ve".

Ángel Reyna manda mensaje a Zague.

Te Puede Interesar: Azteca Deportes PIDE disculpas por no pasar gol de Mazatlán FC (Video)

No cabe duda que Ángel Reyna no se dejó ante los ataques de Luis Roberto Alves ‘Zague’ en la transmisión de Azteca Deportes, esto en el encuentro entre el Puebla y Toluca, en donde La Franja se llevó los tres puntos al golear 4-1 a los del Estado de México. De momento el goleador histórico del cuadro de Coapa no se ha pronunciado al respecto y todo fue por el comentario de que Reyna habría sacado una pistola en el vestidor del América.