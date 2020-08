Se va de Pumas, Andrés Lillini recomienda cuatro técnicos.

La llegada al banquillo de los Pumas de Andrés Lillini fue de forma interina y tras ello le ha recomendado a la directiva del conjunto Auriazul el nombre de cuatro técnicos que puedan suplirle cuando deje su cargo de estratega.

Y es que la salida de Míchel González al inicio de la campaña tuvo que tomar las riendas para el arranque del Guardianes 2020 de la Liga MX al director de fuerzas básicas, tras no poder conseguir sustituto al español, los futbolistas le dieron el voto de confianza a la directiva para que Andrés Lillini se quede por este certamen y tras saber que acabando el torneo volverá a su puesto, a la directiva del cuadro de la máxima casa de estudios le ha dado a conocer cuatro candidatos para que tomen el puesto de técnico para el 2021.

"Sí visualizo una carrera de entrenador en el club de Israel López, de Carlos Humberto González, de Raúl Alpizar o Carlos Cariño, gente que es muy valiosa y capacitada”.

Israel López auxiliar en Pumas.

Lillini recomienda a Pumas técnicos para suplirle en la Liga MX

Fueron los directores técnicos que Andrés Lillini le ha recomendado a ‘Chucho’ Ramírez para que se hagan cargo del equipo de Pumas de cara al 2021; de igual manera el sudamericano le agradece la confianza y la oportunidad que le ha dado el directivo para formar parte de este proyecto.

"Le agradezco a Jesús (Ramírez) porque confía en lo que hacemos. Creo que la carrera deportiva de entrenador en el club tendría que ser de Israel (López), no una carrera deportiva mía”.

Andrés Lillini dt de Pumas.

Para culminar con el estratega de los Pumas, Andrés Lillini, sentención que no está en las fuerzas básicas para convertirse en entrenador del primer equipo. Los Universitarios en la Liga MX se mantienen en este Guardianes 2020 como el único conjunto invicto tras seis fechas disputadas.

"No soy el director de fuerzas básicas para ser entrenador, sino para que Leopoldo Silva me diga ‘Andrés, quédate muchos años en Pumas haciendo esta labor’. La carrera deportiva como entrenador, después de diciembre y obteniendo buenos resultados y volviendo a ser Pumas lo que era, me gustaría que la tomen estos muchachos porque tienen la capacidad para hacerlo".