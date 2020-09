Alan Pulido EXTRAÑA Chivas ¿Arrepentido de ir a la MLS?

Alan Pulido quien tuviera un paso fructífero en el equipo de las Chivas, señaló recientemente que extraña portar los colores del Rebaño Sagrado; algo que dejó abierto entre los seguidores del equipo del Guadalajara que el atacante del Sporting Kansas City podría estar algo arrepentido de haber fichado por la MLS.

El atacante tamaulipeco de 29 años de edad también acotó que no olvida lo que vivió y conquistó vistiendo la camisa del equipo más mexicano de la Liga MX y para el goleador las Chivas es el club más importante y con más aficionados en nuestro país.

“Obviamente que también allí fui referente del equipo. Logré grandes cosas y las cosas no se olvidan. Pero el hecho de estar acá en el Sporting, llego con los mismos objetivos, las mismas ganas de triunfar como hice en mi ex equipo, y lo que cambia es la vida".

El delantero Alan Pulido con la camisa de las Chivas hizo un total de 41 goles en 117 encuentros oficiales de Rojiblanco, conquistando la Copa MX del Clausura 2017, la Liga MX del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf del 2018.

Alan Pulido de igual manera habló de lo que es la ilusión de volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, señalando que posiblemente pudiera aparecer de nueva cuenta en una convocatoria con el ‘Tri’ de Gerardo el ‘Tata’ Martino.

"Me contactaron, no el ‘Tata’ sino la gente que trabaja para él, y me preguntaron que cómo estaba. Me ilusiona, me motiva seguir dando lo mejor de mi”.