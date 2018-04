¡Zoe Navarro, conoce a la nueva conductora de Fox Sports!

‘Los sueños, sueños son. Pero a veces se hacen realidad’.

La frase cobra vida cuando hablamos de la salvadoreña Zoe Navarro, hermosa salvadoreña, quien se une a Fox Sports como presentadora del programa UFC Ahora.

Desde Estados Unidos, relate su historia.

“Tras varias pruebas, me confirmaron como nueva presentadora. Estoy muy contenta de formar parte de un selecto grupo de profesionales con los que ahora comienzo a trabajar”.

Y mencionó un punto importante.

“Estoy muy emocionada de ser la primera salvadoreña en Fox Sports representando no solamente a mi bandera, mi país, si no también a todos los jóvenes que tienen talento y sueños”.

Anteriormente contó con la oportunidad de laborar en una de las televisoras locales donde se dedicaba a hacer noticias, lugar donde permaneció casi dos años, y con el cual está muy agradecida, ya que aprendíó mucho.

La conductora salvadoreña añadió

“Llega el momento en que te das cuenta que las oportunidades son cortas y las ganas que yo tengo de trabajar y de hacer algo diferente son muchas. Comencé a buscar y a buscar y a buscar en otro sitio para poder crecer profesional y personalmente lo que me dio la oportunidad de poder realizar un casting con la reconocida cadena Fox Sports en español, específicamente para host el área de UFC lo cual es completamente nuevo y diferente a todo lo que hecho antes”.

“Me encanta porque me permite expandir mis conocimientos y poder sumarle una rayita a todas las áreas en las que me he desenvuelto en este increíble mundo de las comunicaciones”, finalizó.