Zlatan hace tremenda revelación sobre porque se fue del Manchester United

El famoso delantero, Zlatan Ibrahimovic, dio a conocer este día una tremenda revelación en la que detalló la conversación que tuvo con José Mourinho y el motivo de su verdadera salida del Manchester United para ir a la MLS con LA Galaxy, donde logró anotar alrededor de 55 goles.

De acuerdo al jugador, la conversación fue en el año del 2018, cuando en ese entonces estaba como director técnico José Mourinho; Zlatan le expresó que no se sentía bien y no estaba aportando lo necesario al Manchester United, por lo que había decidido irse del equipo para ir a la MLS, donde sería fichado por LA Galaxy.

No se sentía al nivel del Manchester United

“Sé en qué nivel estoy. Después de la lesión, me fui a Estados Unidos para sentirme vivo. Le dije a Mourinho, en el United, que no estaba preparado y que no quería ser una decepción, así que me fui a América ”, expresó Zlatan a medios de comunicación, sobre su salida del Manchester United.

Está declaración deja un poco más claro las cosas sobre la relación del Manchester e Ibrahimovic. El fichaje de Zlatan fue una locura en Estados Unidos, pues los aficionados de LA Galaxy, confiaban en su potencial, así como en sus increíble modo de juego; sus seguidores no quedaron defraudados pues logró anotar 55 goles con uno de los mejores equipos de la MLS.

Zlatan no tardó con LA Galaxy

No tardó en el Manchester United y tampoco en LA Galaxy y gracias a su representante ahora está en el Milán, donde su racha es impecable, “Raiola me dijo que volviera, que el Milan me necesitaba, así que vine. Me siento más completo ahora que hace 10 años. Si tuviera el físico de esa época, nadie me detendría. Incluso ahora, no pueden detenerme", apuntó.

Por último, La verdad noticias reveló hace unos días que el delantero Ibrahimovic habló sobre el partido del AC Milan ante el Inter, donde afirmó que, “estuve atrapado en casa durante cuatro semanas, así que tenía hambre y lo demostré. Nada me impidió jugar este derbi ”, concluyó.