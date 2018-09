Zlatan Ibrahimovic podría salir del LA Galaxy.

Apenas lleva seis meses en la MLS y el sueco Zlatan Ibrahimovic no tiene segura su continuidad con el conjunto del LA Galaxy.

Se le cuestionó al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic sobre la continuidad con el equipo del LA Galaxy y el futbolista de 36 años de edad afirmó que “tiene que hablar” con la directiva del conjunto angelino.

"No sé, tengo que discutirlo (con el equipo). No es momento para hablar de eso, es algo que debo hablar con ellos, saber lo que quieren, lo que quiero, así es que ya veremos", declaró.

El atacante sueco se encuentra en unos días por cumplir 37 años de edad, pero a pesar de su edad está en gran forma física y en gran nivel. Zlatan desde su llegada a la MLS ha disputado 22 cotejos y marcado 17 goles. Se especula que podría volver a donde inició todo, al Malmö de su natal Suecia.

"No cierro ninguna puerta, pero hay un trofeo que todavía me falta. En Suecia solo jugaría con el Malmö, ninguna posibilidad de hacerlo en otro equipo", subrayó.

Zlatan llegó a 500 goles en su carrera profesional en el partido del Galaxy ante Toronto del pasado 15 de septiembre, un momento único.

"Me alegró marcar el gol la pasada semana, pero no fue demasiado positivo lo que sucedió en el campo porque perdí el partido y odio perder. Estoy feliz, físicamente me siento fuerte, me siento bien. Estoy produciendo, así que solo necesito ganar partidos y luego todo es perfecto".