Zlatan Ibrahimovic establece nuevo récord con el Milan ¡Llegó a 50 goles!

Zlatan Ibrahimovic ha demostrado ser un gran activo para el Milan desde que completó una transferencia gratuita en enero. El club italiano terminó en el puesto 11 en las vacaciones de Navideñas de la Serie A, pero perdió solo dos veces en la liga desde que llegó Zlatan, una carrera que los elevó al sexto lugar y garantizó un lugar en la Europa League la próxima temporada.

El ex Manchester United, LA Galaxy, Paris Saint-Germain, Barcelona e Inter sumó nueves goles durante su segundo período en el club, los dos últimos se produjeron en los minutos 4 y 58 durante el penúltimo choque de la Serie A 2019-20 de este miércoles. También fue su gol 50 de la liga con los colores de Milan, imponinedo un nuevo récord en la Serie A.

Zlatan Ibrahimovic acaba de establecer un nuevo récord en la Serie A

Zlatan Ibrahimovic había anotado 42 en 61 juegos durante su primer período en el club en 2010-11 y 2011-12, lo que selló una hazaña única para el franco de 38 años en la ciudad. Zlatan también anotó 57 goles en el lado azul de Milán con el Inter, a quien representó entre 2006 y 2009, lo que significa que ahora es el primer jugador en alcanzar 50 goles con los dos gigantes italianos.

Su total de goles en clubes y fútbol internacional ahora es de 553 en 934 partidos, un recuento solo mejorado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los jugadores activos en el fútbol. A los 38 años, el delantero no muestra signos de desaceleración, lo que genera preguntas sobre dónde se alineará en 2020-21.

Zlatan es el primer jugador en la historia en anotar al menos 50 goles con cada uno de los equipos de Milán. pic.twitter.com/i6zWmVxCHg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2020

Zlatan Ibrahimovic hace historia con el Milan

Los informes sugieren que no continuará en el Milan más allá de la temporada actual, pero el propio Ibrahimovic no quiso hablar de colgar sus botas. "Entonces crees que he terminado, que mi carrera terminará pronto. No me conoces". Ibrahimovic dijo durante un breve video publicado el sábado en su cuenta oficial de Instagram.

"Toda mi vida tuve que pelear. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunas personas querían quebrarme, pero solo me hicieron más fuerte". "Otros querían explotarme, pero me hicieron más inteligente. Y ahora piensas que he terminado”, comentó Zlatan.