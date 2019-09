Zlatan Ibrahimovic asegura ser el MEJOR JUGADOR de la MLS en su historia (VIDEO).

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic de 37 años de edad se ha caracterizado por ser un extraordinario delantero y de igual manera por ser muy frontal, directo y no andarse con rodeos a la hora de hacer algún tipo de declaración; en esta ocasión el ex futbolista del Manchester United dijo que ha sido el mejor futbolista en la historia de la MLS.

La temporada regular en la MLS está a punto de finalizar, este fin de semana el delantero del LA Galaxy fue entrevistado en la zona mixta luego de marcar un triplete en el triunfo de la escuadra angelina de 7-2 sobre el Sporting Kansas City, en donde se le cuestionó a Zlatan Ibrahimovic sobre la influencia que ha tenido en su equipo y en la liga de los Estados Unidos desde su llegada.

Zlatan Ibrahimovic asegura ser el MEJOR JUGADOR de la MLS en su historia (VIDEO).

Zlatan se proclama el mejor jugador en la historia de la MLS

Fiel a la costumbre del sueco de 37 años de edad, dijo que él ha sido lo mejor que le ha pasado a la MLS y se autoproclamó como el mejor futbolista que ha llegado a la liga estadounidense.

“Creo que soy el mejor jugador en haber jugado en la MLS, y eso no es broma”. Fueron las palabras emitidas por Zlatan cuando le preguntaron sobre su influencia en la MLS y al ser cuestionado sobre por qué, el sueco respondió: “¿Acaso no me has visto jugar estos últimos dos años, o en Suecia no muestran los partidos?”.

Te Puede Interesar: Zlatan Ibrahimovic IGNORA a Boca Juniors (VIDEO)

El equipo del LA Galaxy en donde Zlatan Ibrahimovic es la principal figura del conjunto angelino, marcha en el quinto puesto de la Conferencia del Oeste en la MLS con 45 unidades en 30 cotejos disputados. El delantero sueco de 37 años de edad se encuentra con 26 goles en 25 encuentros disputados, en el segundo puesto de los goleadores; el líder es el cancunense Carlos Vela con 28 goles.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos