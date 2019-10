Zlatan Ibrahimovic: Se va o se queda

El delantero sueco fichado por el Galaxy, Zlatan Ibrahimovic podría disputar su último partido en la MLS éste domingo. Zlatan tiene contrato firmado hasta el 31 de diciembre, pero no ha mencionado la posibilidad de renovarlo o específicamente de los rumores del retiro, se le cuestionó en la pasada conferencia de prensa el jueves pasado y respondió como ya es costumbre en él, “Puede ser. Tengo un contrato hasta el 31 de diciembre, si no me equivoco, así que no pienso en eso. Respeto mi contrato y si me voy, tendrán menos de que escribir; si sigo, tendrás algo de lo que escribir. Veremos qué pasa”.

Refiriéndose al mexicano Efraín Álvarez, dice “Quien entienda el fútbol sabrá que es un buen jugador, tiene un gran talento y trabaja muy duro, le gusta el juego y trata de mejorar. Está dispuesto al trabajo duro, sólo tiene que esperar el momento correcto, sigue siendo joven y no puedes meter mucha presión sobre él. Su tiempo vendrá”.

“Nunca dije que no me gustara, dije que no estoy de acuerdo que es distinto. Ahora estamos en los playoffs y hay que cambiar la forma de pensar, es un partido de matar o morir. Hay que estar enfocados, es un partido fuera de casa, será un buen partido para los fans, para nosotros y para Minnesota” aclaraba con respecto a el sistema de playoffs actual.

Además agrega “Tenemos que dar un paso al frente si queremos avanzar, tenemo s que cometer menos errores, no permitir tantos goles como permitimos en otros partidos, o anotar más que ellos si seguimos encajando tantos”.

También habló del tiempo en el que ha fichado con el Galaxy “Fue un buen tiempo, una buena experiencia y aprendí mucho de cómo se trabaja aquí. Es algo que no termina y lo disfruto mucho, que es lo importante. Venía de mi lesión y era como un niño pequeño que sólo quería jugar fútbol. La MLS me dio la oportunidad, la tomé y demostré de que estaba hecho".

