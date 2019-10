Zlatan Ibrahimovic; "Hola España, I'm coming back" (Estaré de vuelta)| Mathilda Tennysdotter/TT

Aún no hay noticias ni declaraciones oficiales sobre el futuro de Zlatan Ibrahimovic, sin embargo el delantero ha hecho una publicación bastante curiosa donde saluda al país ibérico. El Chiringuito de Jugones, un programa deportivo español es quien se ha encargado de difundir el video a través de su cuenta oficial de Twitter.

Queda la incógnita del posible regreso del sueco a algún club español, ya que el mensaje es corto y concreto pero no da mucha información. No especifica a que regresaría a España, los medios locales ya comenzaron con los rumores sobre el posible fichaje con el Real Madrid.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Y es que el sueco no ha hecho tampoco muchas declaraciones con respecto a su estadía con el Galaxy, después de que el club angelino quedó fuera del torneo por el LAFC donde milita el mexicano Carlos Vela, quien resultó ser acérrimo rival del sueco, exceptuando aquella en la que expresó el concepto que tiene sobre su propia valía para la liga estadounidense, “Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la va a mirar, si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS”.

Zlatan ya ha jugado en españa antes, muy concretamente en el Barcelona durante la temporada 09-10, en donde no destacó debido a conflictos con Guardiola, sin embargo contribuyó mucho en la participación del equipo en el Mundial de Clubes.

Zlatan Ibrahimovic; "Hola España, I'm coming back" (Estaré de vuelta)

Te pyuede interesar: Zlatan Ibrahimovic es provocado por actor mexicano

En la temporada 2018, el sueco jugó 27 partidos y anotó 22 goles con 6 asistencias, 5 amonestaciones y una expulsión, mientras que durante la temporada 2019, Ibrahimovic ha jugado 31 partidos y ha anotado 31 goles, ha dado 8 asistencias y ha sido amonestado en 8 ocasiones.

Zlatan Ibrahimovic es definitivamente uno de los mejores jugadores que han pisado el Galaxy, y ha hecho mucho por el equipo, sin embargo su ego es tan grande como California.

Zlatan Ibrahimovic; "Hola España, I'm coming back" (Estaré de vuelta)

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos