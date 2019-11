Zlatan Ibrahimovic ya tiene club y lo presume

Gran noticia sacudió a todo el mundo esta mañana, luego de que el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien para esta temporada prestara sus servicios para el Galaxy de Estados Unidos, reveló este miércoles que se ha convertido en copropietario del Hammarby, club de la máxima categoría de futbol de su país.

El sueco había publicado en las últimas horas de este martes en sus cuentas oficiales una foto de una camiseta del Hammarby con su nombre en la espalda, lo que hizo que surgieran especulaciones sobre un posible fichaje por ese club de la estrella sueca, de 38 años.

Será propietario del equipo

El delantero sueco ha estado en la elite del futbol internacional quien ha portado las camisetas de Ajax, Milán, Inter, Juventus, PSG, Barcelona y Manchester United y ahora adquirió el 50 por ciento de las acciones de la filial sueca de la empresa de organización de espectáculos estadounidense AEG, dueña del Hammarby y también del Galaxy.

El exjugador de Galaxy , has sostenido que uno de los equipos que se quiere despedir es el Milán

Una de las formas de poder echar a andar el negocio, hay una conexión de AEG con el Hammarby, que controlará cerca de un 25 por ciento de las acciones del club sueco, para justificar una operación "a lo que no podía decirle que no", según reveló en declaraciones al diario 'Aftonbladet'.

"Voy a ayudar al Hammarby a ser el mejor equipo de Escandinavia", afirmó Ibra.

El exjugador de Galaxy , has sostenido que uno de los equipos que se quiere despedir es el Milán sin embargo hay un cierto vínculo con el Hammarby quien también no deja pasar la oportunidad que sea en su propio país en donde se despida del futbol.

"Tengo ganas de trabajar en el futbol desde otro ángulo, no sólo desde el césped, aunque quizás pueda hacer algo ahí si no soy muy viejo, pero no como jugador en activo. Igual puedo ayudar en los entrenamientos", declaró.

