Zlatan Ibrahimovic suena para el Napoli y quiere hacer historia como Maradona

Zlatan Ibrahimovic está por debutar en los Playoffs de la MLS con el Galaxy pero, ante la cercanía del final de su contrato, el sueco ve hacia el futuro y no oculta su deseo de volver a Europa.

"Cuando llegue el momento, escucharé a todos. Si vuelvo (a Europa) quiero ir a por el Scudetto. No quiero que nadie me fiche por ser Ibrahimovic. No soy un animal de circo al que la gente va a ver. Todavía puedo hacer 20 goles en la Serie A", comentó en una entrevista con Gazzeta dello Sport.

Quiere seguir haciendo goles

El sueco quiere seguir haciendo historia para las nuevas generaciones.

A sus 38 años, Zlatan Ibrahimovic acabó la temporada regular de la Major League Soccer estadounidense con 30 goles en 29 partidos, un jugador que a pesra de los años sigue haciendo historia.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El sueco, quien ya jugó para Inter, Juventus y AC Milan en la Serie A, desea probar suerte en el Napoli, esto con la idea de emular lo hecho por Diego Armando Maradona.

"Me encantó el último documental de Maradona. Todo el amor que le dio esa ciudad me da ganas de probar en Napoli. Sería fantástico repetir lo que hizo Diego. También está Ancelotti, un gran entrenador".

Te Puede Interesar: Jimena Sánchez muestra apoyo a Yankees con SENSUAL fotografía

Por último, Ibra se dio el tiempo de hablar de los entrenadores, destacando el hecho de que Mourinho fue importante para su carrera, dada su personalidad ganadora

Mourinho fue parte fundamental de su carrera.

"Mou siempre será The Special One, un ganador. Tuvo un impacto tremendo en mi carrera. Me encantaría que estuviera de vuelta en los banquillos. En su próxima aventura, triunfará seguro".

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos: