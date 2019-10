Zinedine Zidane y su continuidad en el Real Madrid en peligro en Champions League.

El conjunto del Real Madrid visita este martes al conjunto del Galatasaray en duelo de la UEFA Champions League, duelo que podría significar una última prueba para el director técnico francés Zinedine Zidane; esto luego de caer el fin de semana por la mínima diferencia ante el Mallorca y así dejar el liderato del futbol español.

Y es que una derrota en el feudo turco para el Madrid podría significar una posible eliminación prematura del torneo más importante de clubes a nivel mundial; y es que el cuadro de la capital española marcha en el último lugar con solamente una unidad obtenida en un par de encuentros.

Zidane en la cuerda floja de no ganarle al Galatasaray

El Presidente del equipo español, Florentino Pérez, ya tendría en mente un par de directores técnicos para suplir a Zinedine Zidane en caso de que ocurra una catástrofe en Champions League; se trata del estratega portugués José Mourinho y el italiano Massimiliano Allegri.

En la conferencia de prensa previa al duelo entre el Madrid y el Galatasaray, el capitán Sergio Ramos, emitió su opinión sobre las especulaciones en torno a la situación que vive el entrenador frances.

"Lo único que tenemos en mente es ganar. Después de todas las últimas especulaciones y resultados, hay que ganar si o sí. No hay otra. El vestuario está a muerte con Zizou pase lo que pase. Tenemos que dar una imagen de equipo unido alrededor del entrenador. Nos gustaría que no fuera así. El Real Madrid siempre vuelve. Los resultados llegarán. SI se dice que Zidane va a seguir hasta final de temporada, no habría especulaciones. Cansa que se hable tanto de los entrenadores. Todos saben lo que pasa. Sólo pensamos en ganar y no sí Zizou sigue o no. Habrá tiempo, pero ojalá que no se vuelva a habar. Merece respeto por todo lo que ha hecho por el Real Madrid".

