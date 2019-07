Zidane y su épico cabezazo que marco historia en el Mundial Alemania 2006

Hoy se cumplen 13 años del cabezazo que Zinedine Zidane le dio a Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006, conviertiéndose en uno de los días más recordados de la historia del fútbol.

Aquel 9 de julio en el estadio Olímpico de Berlín, Italia levantó su cuarto Mundial imponiéndose a Francia en penaltis y los transalpinos se proclamaron campeones por cuarta vez, pero aquella final tuvo mucha más historia.

Una reacción marcó el Mundial de Alemania 2006, el cabezazo que Zinedine Zidane le propinó a Marco Materazzi en la prórroga de la final, tal agresión le costó la expulsión al francés y manchó el final de su carrera, obteniendo la más amarga de las retiradas.

En el minuto 108 (tres el segundo extra tiempo), el megacrac francés, Zinedine Zidane embistió y cabeceó en el pecho al zaguero Marco Materazzi.

Pero ¿Qué sucedió para que Zidane reaccionará de esa manera?

Aunque luego se supo que hubo una provocación verbal previa del defensa italiano; Marco Materazzi confesó en una entrevista las palabras que dijo para hacer enojar a Zidane

"Yo prefiero la puta que es tu hermana".

Esas fueron las palabras textuales del italiano, en respuesta al comentario del galo por los continuos agarrones del defensa. Zidane le habría dicho que si quería la camiseta, se la daría al final, a lo que Materazzi contestó con la frase mencionada, que desencadenó la airada reacción del ex futbolista.

Una imagen que ya figura en la historia de la Copa del Mundo.

“A Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. El cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores”, expresó Marco Materazzi.

“Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre”, aclaró también en el diario francés.

¿Qué hicieron los arbitros?

Horacio Elizondo, el árbitro argentino que dirigió la final del Mundial de Alemania 2006 entre Italia y Francia, ha explicado en una charla la jugada más comentada de aquel partido: la expulsión de Zinedine Zidane en la prórroga por un cabezazo a Marco Materazzi.

Una imagen que ya figura en la historia de la Copa del Mundo y que se hizo viral antes incluso de que se desarrollaran las redes sociales. El colegiado admite que él no vio nada de lo sucedido.

El árbitro que expulsó a Zidane en 2006 cuenta cómo le avisaron

"En un momento veo que Materazzi está tirado en el piso, a unos treinta o cuarenta metros. Procedo a interrumpir el juego. Rápidamente, a través de los intercomunicadores les pregunto a mis asistentes. Ambos me contestan, oh sorpresa: 'No vimos absolutamente nada".

¿Por qué fue expulsado Zidane entonces? Elizondo explica que le avisó el cuarto árbitro, el español Luis Medina Cantalejo, al que se refiere como su “ángel de la guarda”. Este hecho ya era conocido, pero no las palabras con las que le avisó, desveladas ahora por el argentino: "Terrible, terrible el cabezazo de Zidane sobre Materazzi. Coño, cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando veas el vídeo no me vas a creer".