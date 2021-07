Zidane cumple dos décadas en el Real Madrid

El ex futbolista y entrenador Zinedine Zidane está cumpliendo dos décadas en el equipo del Real Madrid, ya que el club de Florentino Pérez reclutó a este importante jugador el 9 de julio de 2001; aunque en mayo de 2021 decidió renunciar a su puesto como Director Técnico del equipo después de tres temporadas.

El fichaje de Zinedine fue uno de los más importantes en la historia del club madridista. Se dice que Florentino Pérez le pasó una servilleta al francés, en la que le preguntaba si quería ser futbolista del Real. A lo que Zidane le respondió con un simple: "Yes".

El ex jugador del Real Madrid ingresó al club blanco por 77,5 millones de euros. Lo que le convertía en el fichaje más caro de la historia para ese momento. Algunos de los momentos importantes para el jugador fue en 1996, cuando el francés conquistó en su primer Mundial de la historia con Francia.

Tras vencer a Brasil por 3-0 en la final de Paris, con dos goles de cabeza de Zidane, que le valió para obtener su primer balón de oro y convertirse en el mejor jugador del mundo en aquel momento.

¿Cuándo fichó Zidane por el Madrid?

El ex futbolista tuvo una destacada carrera durante muchos años/foto: El Español

Zidane fue fichado por el Madrid un día como hoy pero hace 20 años; apareció con la camisa junto al presidente Florentino Pérez y Alfredo D Stéfano. El francés vistió la camiseta del equipo madridista desde 2001 hasta 2006. Y jugó 227 partidos, en los que anotó 49 goles.

Además, de la Champions League, también logró una Copa Intercontinental, una Supercopa de Europa, una Liga y dos Supercopas de España. Antes de retirarse oficialmente de las canchas, disputó la Copa del Mundo de 2006, en la que acabaría liderando a su selección hasta la final.

Fue el último partido de su carrera como jugador profesional, aunque su selección acabó perdiendo frente a Italia por penaltis.

Zinedine Zidane renunció a ser entrenador del Real Madrid

Aunque Zidane le dió varias victorias al equipo, no fue suficiente para que se quedara al frente/Foto: Medio tiempo

Zinedine Zidane renunció a ser entrenador del Real Madrid el 27 de mayo de 2021. El técnico francés no seguía en el banquillo madridista, a pesar de que aún tenía un año más de contrato.

No obstante, el ex futbolista declaró en una comunicado los motivos de su renuncia: "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”.

“Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club”, agregó.

“Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado. Por eso me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos", reveló el reconocido deportista.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, Zidane inició su faceta como DT en el 26 de junio de 2013, siendo el segundo entrenador de Ancelotti en el banquillo madridista durante la temporada 2013-2014. El 24 de junio de 2014 pasó a ser el primer entrenador del Real Madrid Castilla, en el que estuvo hasta enero de 2016.

El francés ya había renunciado antes, pero el 11 de marzo de 2019 volvió al banquillo blanco, después de los malos resultados cosechados por sus predecesores en el cargo (Julen Lopetegui y Santiago Solari).

