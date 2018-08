Zazil Ortiz, lista para Rio de Janeiro

Luego de cumplir su exitosamente con su concentración en el Comité Olímpico Mexicano (COM) de la Ciudad de México, la artemarcialista cancunense Zazil Ortiz Godínez, junto a sus demás compañeros que integran la Selección Mexicana Juvenil de la especialidad de karate, iniciaron su traslado rumbo a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, donde tomarán parte en la edición XXIX del “Campeonato Panamericano 2018” de la disciplina.

Cabe recordar que esta competencia se realizará del 22 al 25 de agosto próximos en el Parque Olímpico “Arena Carioca” en Río de Janeiro, donde se espera la participación de los mejores exponentes de este deporte provenientes de los países de Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

La también representante de la Academia “Jaguares IDAR Cancún”, que se ubica en la Región 102, inició su traslado a tierras brasileñas, y es que junto a toda la comitiva mexicana se trasladaron vía aérea haciendo una escala en Sao Paulo y posteriormente seguir su camino a Río de Janeiro, de hecho la cancunense tiene programado arribar la mañana de este martes.

“Me siento muy motivada, lista para este nuevo desafío en mi carrera, creo que me sirvió de mucho estar en esta última concentración en la Ciudad de México, estos entrenamientos nos ayudaron a cerrar muy bien la preparación y también hemos tenido asesorías, ya que una psicóloga nos ayudó en el tema de la confianza”, comentó la cancunense en entrevista telefónica.

Ortiz Godínez realizó su preparación bajo la tutela de los senseis cancunenses Cristina Vázquez y José Lara, posteriormente, se trasladó a la capital del país y del 17 al 20 de agosto tuvo una pequeña concentración y fue este mismo lunes 20 cuando inició su traslado a la competencia. Cabe recordar que la cancunense competirá en la prueba de Kumite en la división Sub-21 de los 68 kilos.

“Los profesores me han dicho buenas cosas de mi forma de pelear y lo que más me recomiendan es que no dude a la hora de la competencia, que en este tipo de torneo hay poco margen de error y debo hacer lo menos que se pueda, pero a la vez aprovechar las equivocaciones de mis rivales”, señaló la artemarcialista.

Sobre qué espera de la competencia y su objetivos dijo: Es mi primera vez en unos Panamericanos, debo reconocer que tengo un poco de nervios y sé que será una prueba muy difícil, pero iré a dar mi cien por ciento y luchar por la medalla de oro, ese es el objetivo y a eso voy y en caso de no lograr medalla, voy a adquirir experiencia para que en el futuro me sirva.

Finalmente comentó: Agradezco a la gente que me apoyo, a las autoridades y a mi familia, que me tendieron la mano y confían en mí, les prometo que iré a Brasil a dar lo mejor de mí y voy a ganar a como dé lugar.