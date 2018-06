"Zague" responde sobre su video íntimo.

Este martes el analista de futbol de Azteca Deportes, Luis Roberto Alves “Zague” fue víctima de las redes sociales, toda vez que se filtró un video íntimo del ex futbolista de la Selección Mexicana; en el que aparecía semidesnudo grabándose frente a un espejo. Por lo que el comentarista de la televisora del Ajusco salió a aclarar la situación a través de su cuenta de Twitter.

El video íntimo en donde supuestamente “Zague” se grabó frente a un espejo en donde aparecía semidesnudo enseñando sus partes íntimas y dirigiéndose a otra persona; sin saber si era hacia su esposa Paola Rojas o a otra persona.

Situación que provocó que el ex futbolista del América y de la Selección Mexicana tuviera que salir a través de su cuenta de Twitter a dar una explicación, misma que los usuarios de la red social cuestionaron la versión que dio el ahora comentarista de Azteca Deportes, Luis Roberto Alves “Zague”.

Estas fueron las palabras que Luis Roberto Alves “Zague” compartió en su cuenta de Twitter sobre el video íntimo que fue filtrado en redes sociales:

Esos hackers son cada vez más creativos . Sabía del " Photoshop en video " , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mi ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx ! — Zague (@LRZague) 12 de junio de 2018

Los usuarios de Twitter no dejaron de comentar la publicación del ex comentarista de ESPN, Luis Roberto Alves “Zague”; cuestionando en todo momento lo que el ex mundialista en Estados Unidos 1994 había tuiteado por el video íntimo que se filtró en las redes sociales.

