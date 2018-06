"Zague" es trolleado por Martinoli y Luis García tras su video íntimo.

Las reacciones de sus compañeros de Azteca Deportes, Luis García y Christian Martinoli no se hicieron esperar y ahora trollearon a Luis Roberto Alves “Zague” por el video íntimo que se filtró en redes sociales el día martes.

Tras el polémico video que se hizo viral en redes sociales sobre Luis Roberto Alves “Zague”, sus compañeros de trabajo, Christian Martinoli y Luis García, se mofaron del ex futbolista, ya que éste, al declarar su versión en su cuenta de Twitter etiquetó a ambos personajes, en donde explica lo que realmente ocurrió con el video íntimo del ex futbolista de la Selección Mexicana.

No solamente sus compañeros Christian Martinoli y Luis García trollearon a Luis Roberto Alves “Zague” por su video íntimo, sino que también la gente en redes sociales se encargó de tundirle al comentarista de Azteca Deportes.

jajajajja ya decía yo...Photoshop no hay para 'video' pic.twitter.com/6qyUy3kESX — Tiburones Rojos Fans (@TiburonesRojos) 13 de junio de 2018

Luis García y Christian Martinoli trollean a “Zague” por su video íntimo

"Esos hackers son cada vez más creativos. Sabía del Photoshop en video, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí. Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx", aseguró el ex americanista.

Esos hackers son cada vez más creativos . Sabía del " Photoshop en video " , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mi ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx ! — Zague (@LRZague) 12 de junio de 2018

El primero que inició la burla fue el polémico Martinoli, quien con dos simples y sencillas palabras declaró su respuesta hacia el hecho que ahora tiene como protagonista al ex Seleccionado Nacional en redes sociales.

Luego fue el turno de Luis García, que fiel a su estilo se encargó de trollear de igual manera a Luis Roberto Alves “Zague” por el video íntimo que se filtró en redes sociales.

Y estaremos juntos casi cuarenta días querido Zague!!! https://t.co/hlwoc0x8jJ — Luis García P (@GarciaPosti) 12 de junio de 2018