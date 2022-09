Zague arremete por la convocatoria de Funes Mori a la Selección Mexicana

En octubre el técnico Gerardo Martino revelará la lista de los jugadores que jugarán con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, uno de los delanteros sería Rogelio Funes Mori, pero esto no le parece correcto a Luis Roberto Alves ‘Zague’.

De acuerdo con el periodista David Medrano fue el encargado de revelar que en Martino en su visita a Monterrey habló con el estratega de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, por la convocatoria de Rogelio.

“El Tata Martino lo pondrá un ratito en el segundo partido, para que pueda iniciar en la fecha 17”, dijo Medrano durante la transmisión del juego entre Juárez y Monterrey de la Jornada 14 de la Liga BBVA MX.

Zague estalla por Funes Mori

Esta situación le generó molestia a Zague, quien no dudó en manifestar su rechazo por esta convocatoria. “Qué maravilla esa Selección, ya no tienes que demostrar nada en tu club, no juegas y te convocan, cómo han cambiado los tiempos”, señaló el mayor goleador del América.

Zague fue un referente de la Selección Mexicana en la década de los 90 y recordó cómo se vivían los procesos para ser convocados con el ‘Tricolor’. “En mi generación me enseñaron que tenías que partirte la madre en la cancha con tu equipo y después te convocan”, recordó.

En este Apertura 2022, Funes Mori ha jugado 9 partidos con Rayados, 8 como titular y sólo ha concretado 4 goles en los 716 minutos que ha disputado, por ello su rendimiento genera duda su convocatoria a la Selección Mexicana.

Zague enfrentará un nuevo caso de paternidad

El ex futbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, se enfrentará a un nuevo caso de paternidad, pues fue demandado nuevamente por Luz Piedad Matínez, ya que recientemente un tribunal señaló que existen irregularidades en el último fallo a favor del comentarista deportivo.

La mujer, quien es una famosa modelo colombiana, afirma que tiene una hija con él, quién fue concebida cuando estaba casado con la periodista Paola Rojas. “El tribunal se dio cuenta de irregularidades en la resolución del caso y rechazaron la sentencia que había dado el juez a favor de él”.

