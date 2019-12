Zach Randolph se retira de la NBA| Christian Petersen

El defensivo Zach Randolph decide ponerle fin a su carrera como profesional, así lo dio a conocer este viernes a través de una entrevista. Según el portal TMZ Sports el Lakers-Clippers no pudo encontrar un espacio en algún equipo que requiera de sus servicios; ante esto el exjugador de los Memphis Grizzlies anunció que tira la toalla y que descarta de manera definitiva regresar a la NBA.

Ya que no era lo que se esperaba por este gran defensivo, pues Randolph, de 38 años, no lleva sin disputar un encuentro en la Liga desde la temporada 2017-18. El ala-pívot la pasó sentado en la banca y quería ver acción con la intención de que otro club ocupara de sus servicios y poder adquirir un nuevo contrato para el 2019-20, pero no fue así. Ningún equipo pudo ver el juego de Randolph y por ello él ha decidido finalizar sus deseos de regreso, así lo dio a conocer en el portal de TMZ.





El oriundo de Marion, Indiana disputó un total de 17 temporadas en la NBA e hizo una fortuna de casi 200 millones de dólares a lo largo de toda su carrera; sus grandes números fueron con los Memphis (ocho campañas) y en Portland (seis), donde formó parte del equipo conocido como los Jail Blazers, uno de los equipos más conocidos a nivel mundial, ya que contantemente tenían problemas con la justicia, con todos los jugadores del plantel.

El defensivo pasó los mejores momentos con los Memphis Grizzlies

El ala-pívot, como le era apodado durante su trayectoria, por su rudeza al sacar los balones, deja un promedio de 16,6 puntos y 9,1 rebotes en 1.116 encuentros de temporada regular. Randolph abandona la NBA como el 69º jugador de la historia con más puntos anotados (18.578) y el 42º en rebotes (10.208), un jugador que quedará marcado en la memoria de los amantes del baloncesto.

