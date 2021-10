You 3: Todo lo que debes saber y adelantos de la nueva temporada

La tercera temporada de You sin duda dejó impresionados a miles de fans y subscriptores de Netflix, que ya pudieron gozar de los nuevos episodios en su plataforma de streaming favorita.

Sí aún no la has visto, en La Verdad Noticias te advertimos que está es una alerta de Spoiler.

Joe quién sigue como protagonista de la éxitosa serie aparentemente se arrepiente por fin de sus crímenes debido a su familia, pero el tener un hijo no será suficiente para que detenga sus problemas psicópatas y ahora Joe enfocará su atención en una nueva víctima: Natalie.

Joe tiene una nueva víctima

Luego de que Joe ahora conocido como Will nos hizo creer que por fin cambiaría su vida tras asesinar a Beck y huir, la historia toma un nuevo giro al conocer a Love Quinn.

En estos nuevos episodios podemos ver lo complicada que resultó esta nueva relación en su nueva faceta como papá pero principalmente descubrimos que Natalie, quién esulta ser el nuevo interés amoroso de Joe volverá a detonar sus verdaderos instintos.

Michaela Mcmanus, quién interpreta a Natalie en la tercera temporada realiza un personaje sumamente importante ya que lleva una vida secreta que por supuesto Joe está dispuesto a descubrir y aprender de ella.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada?

Netflix Latinoamérica lanzó un nuevo teaser a través de su cuenta oficial de Twitter y YouTube, mismo que muestra un video sumamente intrigante y totalmente apegado al estilo psicótico que tiene la producción de You narrada por Penn Badgley.

Sin embargo, Netflix no ha dado una fecha exacta aún del lanzamiento de la tan esperada cuarta temporada hasta el momento en el que se redactaba esta nota, pero si aún no lográs ver los 10 capítulos nuevos de You 3 te adelantamos que además de Natalie, Matthew y Theo serán también nuevos personajes que serán fundamentales en el desarrollo de Joe.

Mattew por cierto será interpretado por el actor Scott Speedman el cuál ha participado en cintas como "Inframundo", "Animal Kingdom" y "Felicity"; por su parte Theo será representado por Dylan Arnold muy conocido por interpretar a Noah en "After" y por sus participaciones en "Halloween" y la más reciente producción "Halloween Kills".

