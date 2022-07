Yordi Rosado vivió aterrorizado por una experiencia paranormal muy terrorífica

El popular ex conductor de Otro Rollo, Yordi Rosado, acostumbra a contar al público muchas de sus vivencias que ha tenido en todos los años que ha vivido, ahora contó algo bastante terrorífico y quizá quienes hayan vivido historias así podrán entenderlo mejor pues se trató de un evento paranormal.

Yordi detalla que en una ocasión vio un fantasma en su habitación que le provocó tanto miedo que alertó a su papás y estos hasta llamaron a la policía. Aunque explica que constantemente veía cosas similares en su infancia por lo que también desarrolló una gran fobia a la oscuridad.

Esto provocaba que cada noche se despertará a media noche para ir a la habitación de sus papás así que incluso decidieron llevarlo a terapia psicológica: “Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror”.

Sobre ese episodio que sobrepasó el terror, Yordi Rosado compartió que en una noche mientras dormía en su habitación se le apareció una ‘mujer de blanco’ que además de aparecerse, se acercó al presentador que tenía 6 años en ese entonces y lo sujetó de los brazos.

“Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso”.