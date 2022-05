Yon de Luisa aplaude la decisión de Marcelo Flores

Marcelo Flores finalmente ha tomado una decisión sobre su futuro, luego de dar a conocer que jugará para la Selección Mexicana, y dejar a un lado la posibilidad de representar a Canadá o Inglaterra.

Según información de León Lecanda de ESPN, la elección de Flores no está condicionada a una posible convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, sino una decisión de vida y el deseo que tiene por vestir los colores de México.

Este lunes, Marcelo Flores reveló los motivos de su decisión. “Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”, expresó el mediocampista de 18 años a través de sus redes sociales.

Marcelo Flores elige a México

“La realidad es que sólo ha habido una Selección Nacional con la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ (Londres, Inglaterra) está a miles de kilómetros de distancia”.

“La Federación Mexicana de Futbol me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. En ningún momento me he sentido presionado y eso es algo que valoro muchísimo”, agregó.

Luego de que el futbolista del Arsenal tomó la decisión de representar a la Selección Azteca durante su carrera, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, aplaudió la postura del joven futbolista.

Yon de Luisa reconoce a Marcelo Flores

Marcelo Flores

“Estamos muy contentos e ilusionados con la ratificación que hizo hoy Marcelo Flores y en lo personal agradecido con la extraordinaria gestión de Gerardo Torrado y su gente junto con los cuerpos técnicos que han tenido a Marcelo,

“Sin lugar a duda todo el trabajo de ellos y la cercanía ayudaron en algo a esta gran decisión que estuvimos el día de hoy”, mencionó el presidente de la FMF en conferencia de prensa celebrada este martes.

