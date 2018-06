"Yo no veo ningún campeón del Mundo en México", Miguel Layún

Luego de las distintas críticas que ha recibido la Selección Mexicana, que asistirá al Mundial Rusia 2018, Miguel layún fue contundente al tocar el tema de las diferentes carreras de los seleccionados y destacó lo logrado por Hugo Sánchez, Rafael Márquez y su compañero en el Tri, Javier Hernández.

"Pregunto, ¿qué exfutbolista, con todo respeto, ha hecho algo diferente que le dé el valor o el motivo para emitir un juicio de esa manera como se hace? Yo hago esta pregunta y la dejo ahí, porque yo no veo ningún campeón del Mundo en México. No veo a nadie que ha llegado a Semifinales, alguien que haya hecho algo distinto cuando ha estado en algún club o en Selección", comentó en una entrevista para ESPN.

El integrante del Sevilla reconoció que se realicen críticas sobre el desempeño de los futbolistas que visten la playera de México, ya que se encontrarán expuestos a lo que logren en la justa veraniega, pero afirmó que no las comparte del todo.

"Creo que siempre se tienen que aceptar (las críticas), porque al final es parte de lo que hacemos. Siempre estamos en una posición en donde se meterá un juicio ante nosotros y nuestro trabajo. Yo estando del otro lado te diría que no comparto de todas las críticas. No significa que no las acepte, simplemente que no las comparto, porque creo que pocas veces se conoce la otra parte", exclamó desde Copenhague, donde la Selección disputará el último partido amistoso previo al debut en la Copa del Mundo de Rusia.

En el partido de despedida en el Estadio Azteca el pasado sábado, los aficionados mexicanos dedicaron gritos de "fuera, fuera" al entrenador nacional, aunque, al interior del club los futbolistas respaldan completamente al técnico colombiano.

"El tema de Juan Carlos Osorio es un hecho, nosotros creemos en lo que él hace y vamos con él a muerte, a lo que él hace. Para mí, sin temor a decirlo, para mí es un genio. Y como todo genio tiene ideas distintas, se sale de lo normal, del parámetro. Y entonces a lo mejor eso de repente genera un poco de descontrol. Pero creo que es alguien que tiene un conocimiento brillante, todos somos capaz de absorber lo máximo de él y al final es él quien está al mando del grupo, es el líder del grupo", puntualizó Layún.