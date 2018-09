Yesenia “Niña” Gómez quiere ser la nueva monarca absoluta de peso Minimosca

Retorna a casa la “Niña” Gómez para pelear con la “Joya” Moreno por la corona mundial del CMB.

Sonriente y plenamente convencida de triunfar regresó a casa la retadora Yesenia “Niña” Gómez, luego de realizar un campamento de trabajo en la Ciudad de México, y apenas llegó a Cancún, aseguró que será la nueva monarca absoluta de peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando enfrente a la campeona Esmeralda “Joya” Moreno, en batalla que se disputará este próximo sábado en la “Oasis Arena Cancún”.

“Qué bonito es regresar a casa, ya extrañaba estar aquí, estoy súper contenta por estar de nuevo en mi ciudad natal, debo confesar que fue la primera vez que estuve lejos por tanto tiempo y aunque no me crean, ya extrañaba el calorcito, estoy feliz porque creo que se logró el objetivo, que es estar bien preparada para la pelea”, indicó.

Fue alrededor de la una de la tarde cuando la ex campeona mundial Juvenil aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde fue recibida por familiares.

“Me siento muy contenta y motivada, aún no me llegan los nervios, yo sé que eso llegará, es algo normal; sin embargo, sé que pasará; por ahora estoy más mentalizada en la pelea del sábado y que ese día me consagre como campeona mundial, tengo todo lo necesario para lograr el objetivo”, añadió la “Niña”.

Previo a su concentración en el hotel Grand Oasis, la peleadora visitó a sus papás en su casa, donde aprovechó el tiempo para realizar un poco de ejercicios de soltura.

“Estar fuera de casa y muy lejos es fuerte, pero la verdad es que obtuve una gran experiencia benéfica para mi carrera. Tuve muchos aprendizajes y cuando valoras muchas cosas, porque como persona siento que maduré y crecí un poco más, y con pequeñas cosas uno puede lograr grandes resultados”, comentó.

Finalizó: Estoy muy contenta con toda la gente de la Ciudad de México, que me trató de maravilla, agradezco porque sé que llegué con mejores armas para ganar; estar lejos de mi ciudad me ayudó a madurar y entender que en este deporte son importantes los sacrificios y a mí me tocó esta vez, y por eso voy a ganar el sábado.