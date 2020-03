Yesenia ‘Niña’ Gómez DEFENDERÁ su título en abril.

Quedó definido el 18 de abril en la ‘Oasis Arena Cancún’ en donde la pugilista cancunense Yesenia ‘Niña’ Gómez estará exponiendo su título absoluto de peso Minimosca que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) ante la colombiana Olga “Cobra” Julio.

“Realmente no me afecta en lo absoluto el cambio, yo estoy preparada para defender mi corona si es preciso, lo haría en este momento, y si va a ser en abril, pues eso me dará la oportunidad de apuntalar mi estrategia. Recuerden que Olga Julio entró como emergente, así que voy a tener un poco más de tiempo para afinar los detalles”, comentó la campeona cancunense, quien se encuentra entrenando en la Ciudad de México de la mano del profesor Rubén Lira en el Gimnasio “Mima 2”, por el rumbo de Iztacalco.

Lista la 'Niña' Gómez para su pelea en abril

Esto fue luego de solucionar algunos inconvenientes extradeportivos, para la reprogramación. Los organizadores de la gala “Equinoccio TKO” han confirmado el inicio del serial boxístico de este 2020, que tendrá transmisión a través de TV Azteca en América Latina, mientras que en el estado de California, Estados Unidos, las incidencias de los combates llegará a las pantallas a través de “Total Knockout WBC”, un canal cancunense con ADN de boxeo, mediante las señales de los canales 27 de AT&T, 487 de Frontier Communications y 3 de Mediacom.

La “Niña” Gómez se encuentra ultimando detalles de su preparación en el Gimnasio “Mima 2” con el profesor Rubén Lira y aunque reconoce que el cambio le sorprendió, no es algo que le preocupe demasiado, pues la preparación sigue siendo la misma para la contienda del próximo 18 de abril.