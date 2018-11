Yasiel Agete busca que los Diablos de la Bojórquez lleguen a los playoffs

El cañonero Yasiel Agete se ha convertido en la pieza clave para los Diablos de la Bojórquez, por lo que espera mantener el liderato de bateo para aspirar a los playoffs de la Liga Meridana de Béisbol de Invierno.

El cubano se ha mantenido cuatro semanas al hilo como el mejor bateador de la temporada. Hasta antes del juego del fin de semana acumula .599 en el porcentaje de bateo.

El cañonero pretende mantener su efectividad

“Es un orgullo representar a mis compatriotas cubanos y demostrar la calidad que tengo sobre el terreno de juego. No ha sido nada fácil, pues detrás de este liderato existen horas acumuladas de entrenamientos y sacrificios”, dijo.

Pareciera que Yasiel tiene imán en el bate porque tiene una facilidad de conectar imparables cuando le toca pasar a la caja de bateo.

El cubano se desempeña como tercera base con los Diablos de la Bojórquez

“Trato de disfrutar del juego y de salir relajado, creo que es la clave para tener una tarde efectiva. Faltan muchos juegos por delante, pero espero mantener mi ritmo para que el equipo pueda aspirar a la pretemporada y a la gran final del circuito”.

Agete llegó a la Liga Meridana en el 2015 con Azulejos participando en el Juego de Estrellas.

El cubano inicio en el “Rey de los Deportes” a los 12 años y a los 23 salió de su país a probar suerte: “No me ha ido nada mal, he tenido mucha actividad en el sureste y me gusta estar participando en este tipo de ligas que son de mucha calidad”.

Comentó que la única meta que le falta cumplir es el profesionalismo: “Todo es posible a base del trabajo, nunca he perdido la confianza y considero que es cuestión de tiempo para que llegue esa oportunidad que vengo buscando desde hace unos años”.

El tercera base de los malvados seguirá enfocado para no bajar la guardia y mantener el bate encendido hasta la recta final.