Yarishna Ayala y Suzy Cortez muestran sus espectaculares RETAGUARDIAS en cuarentena (FOTOS)

Para que sus seguidores y seguidoras sigan guardando la cuarentena en casa, Yarishna Ayala y Suzy Cortez se ponen ardientes en sus respectivas cuentas de Instagram con provocadores y ajustadas mini tangas que dejan a cualquiera con la boca abierta.

Suzy Cortez quien se ha caracterizado por robarse las miradas de los hombres y mujeres con sus atrevidas publicaciones, en su cuenta @suzycortezoficial ha subido candentes fotografías desde que se presentó la cuarentena para que sus más de 2,140,293 seguidores continúen admirando la belleza de esta escultural mujer brasileña.

En una de sus más recientes publicaciones Suzy invitó a sus fans para que sigan admirando sus publicaciones en su página oficial, ¿Y quién no lo haría?

“Hi guys!!! Nuevo material en ONLYFANS (mi página privada) Fotos y videos de infarto ya saben ustedes cómo!!”, posteó en su cuenta Instagram.

Por su parte la ardiente Yarishna Ayala, con un sensual body en color negro que se ajustaba a su espectacular cuerpo y resaltaba sus increíbles piernas, grandes caderas, diminuta cintura e increíbles bubis, se puso radiante para sus 2,158,492 seguidores y seguidoras en su cuenta @yarishna de Instagram.

Yarishna para evitar el aburrimiento en casa se puso a interactuar con sus seguidores a quienes invitó para que contaran algunas cosas de ellos.

“Hola amores mi Nombre es Yarishna Nicole tengo 28 años, mido 5’5, soy amante del gym, me encantan las series. Cuando no como a tiempo me pongo de mal humor �� Ahora quiero conocer algunas cosas de ti! Cuéntame los leo?????”, escirbiò Yarishna en instagram.

Estas hermosas espectaculares mujeres son una de las modelos, influencers y bellezas del deportes más ardientes a nivel mundial en las redes sociales.