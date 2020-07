Yankees: Masahiro Tanaka usará gorra protectora tras susto de conmoción cerebral

El derecho de los Yankees de Nueva York, Masahiro Tanaka, usará una tapa protectora de caparazón rígido en la gorra durante los juegos esta temporada, le dijo a ESPN el jueves. Tanaka fue diagnosticado con una conmoción cerebral leve después de ser golpeado en la cabeza por un golpe de línea del bate de su compañero de equipo Giancarlo Stanton el 4 de julio.

"Realmente no hubo ninguna molestia cuando la probé inicialmente, así que decidí usarlo durante la BP en vivo", dijo Tanaka a ESPN a través de un intérprete. "Realmente tampoco me molestó allí, así que me gustan estos insertos de gorra en particular".

La gorra que usará jugador de los Yankees

Aquí hay más información sobre la tapa protectora, a través de ESPN:

Matt Meier, fundador y CEO del fabricante Safer Sports Technologies, le dijo a ESPN el jueves que la versión actual de los insertos de fibra de carbono "Pro Performance" de la compañía, proporcionados a Tanaka y los Yankees, están hechos a mano, reforzados con Kevlar, tienen poliuretan, acolchado, pesa aproximadamente 1.2 onzas y mide aproximadamente 7.5 pulgadas de largo, 4 pulgadas de alto y 0.195 pulgadas de grosor.

"Solo sabía sobre los grandes y voluminosos", dijo Tanaka a ESPN. "Nunca pensé en usar eso porque pensé que afectaría mi desempeño".

Tanaka dijo que recibió el inserto de los entrenadores de los Yankees el martes antes de completar su primera sesión de lanzamiento contra los bateadores. Lanzó 20 lanzamientos en un juego simulado el martes. Los Yankees no incluyeron a Tanaka en su apertura 2020 del Day roster, pero el club dice que podría hacer su debut en la temporada regular el 31 de julio frente a los Medias Rojas. Ha sido colocado bajo el protocolo de conmoción cerebral de la liga y colocado en la lista de lesionados de 10 días retroactivo al domingo.

Tanaka, de 31 años, está listo para ingresar a su séptima temporada con los Yankees. En sus primeros seis años, promedió 27 aperturas por temporada y compiló una efectividad de 113 ERA + y 4.74 de ponchado a pie. El año pasado, hizo su segundo Juego de Estrellas y lideró a los Yankees en entradas lanzadas.