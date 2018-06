¿Ya viste el gracioso e imperdible ‘Epic Fail’ de Michy Batshuayi?

Michy Batshuayi, delantero de Bélgica protagonizó uno de los ‘epic fail’ que no podremos olvidar dentro del Mundial Rusia 2018. Todo se suscitó cuando se enfrentaban a la Selección de Inglaterra.

Durante el triunfo de la Selección de Bélgica con un marcador de 1-0 ante la Selección de Inglaterra, Michy Batshuayi fue víctima de un disparo que descontroló las redes sociales al burlarse de la acción.

Aunque Bégica aseguró el liderato del Grupo G, los aficionados de la justa mundialista no pudieron dejar escapar el momento en el que Michy Batshuayi protagonizó un imperdible Michy Batshuayi.

Luego del golazo anotado por Adnan Januzaj, Michy Batshuayi, se encontraba al frente de la portería por lo que quiso rematar el balón para mandarlo al fondo de las redes, pero en su lugar se topó con una “final inesperado”.

Al momento en el que el jugador pateó el esférico, este de estrelló con el poste y le rebotó en la cara al jugador de la Selección de Bélgica, a quien no le quedó más que llevarse la mano a la cara luego del impacto.

Michy Batshuayi habla de su ‘epic fail’

Como era de esperarse, los usuarios no dejarían pasar la oportunidad de burlarse de jugador de Bélgica, pero Michy Batshuayi, confesó que se esperaba que el momento se hiciera viral en redes sociales. Pero para sorpresa de muchos, el mismo jugador se burlo del momento que protagonizó en el Mundial Rusia 2018.

ockq uote> “Ahahha sabía que iba a ser F * cked el momento en que llegue a mi menciona por qué estoy tan estúpida bro mierda duele”, escribió el jugador en su cuenta oficial de Twitter. Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions ������������������������ why am I so stupid bro ����‍♂️ shit hurts — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 de junio de 2018