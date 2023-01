¡Ya ni lo convocan! Una vez más Diego Lainez es borrado de su equipo

Hace no mucho tiempo, Diego Lainez era considerado como la nueva ‘joya del futbol mexicano’ por su excelente desempaño en el club América, sin embargo, desde que consiguió emigrar a ‘El Viejo Continente’, la carrera de Lainez no ha podido despegar, incluso, no fue convocado al Mundial 2022.

Ahora, Lainez se encuentra militando para el club Sporting Braga, en la Liga de Portugal, pero su dinámica no ha cambiado en nada de cuando jugaba para el Betis, pues sigue sin sumar minutos de juego y ahora, ya ni siquiera es considerado para ‘calentar’ la banca. En La Verdad Noticias te informamos que el día de ayer, el equipo de Lainez goleó.

Con un excelente juego de parte de los de Braga, la escuadra logró acertar en 4 ocasiones la diana del equipo de Santa Clara, lo que quedó registrado en el marcador con un 4-0. Los goles del encuentro fueron proporcionados por Ricardo Horta al 15’ y 80’, Luri Medeiros al minuto 16 y André Horta al 53’.

Diego Lainez ya no es convocado por su equipo

Diego Lainez ya no es convocado por su equipo

La precaria situación de Diego Lainez es tal, que este es el tercer juego consecutivo en el que el DT del Sporting Braga no toma en cuenta al futbolista mexicano. No se tiene claro si esto se debe a una mala calidad de juego o, incluso, por un problema de vestidores, pues es sorprendente que Lainez ni siquiera sea convocado a la banca de su equipo.

Te puede interesar: La verdadera razón por la que Martino dejó fuera a Lainez de Qatar 2022

¿Cuánto cuesta Diego Lainez?

¿Cuánto cuesta Diego Lainez?

De acuerdo con el portal de Transfermarkt, Diego Lainez vale 5 millones de euros, después de 22 meses de haber llegado a LaLiga, el futbolista mexicano se despreció un 64 por ciento, además, el haber sido excluido del Mundial de Qatar 2022, no ayudó a que su valor aumentara.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram