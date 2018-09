Wolverhampton derrotó al West Ham por la mínima y alarga agonía

Después de cuatro jornadas en la Premier League y el West Ham, club donde milita el atacante mexicano, Javier Hernández, sigue siendo el peor equipo con cero puntos.

Esta noche en casa, los Hammers ligaron la cuarta derrota de la campaña a manos del Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez, cuadro que realizó los méritos suficientes para quedarse con las tres unidades y sellar su primer triunfo de la temporada, gracias a una anotación de Adama Traoré cuando se acababa el tiempo de compensación.

El Chicharito empezó el partido en la banca, por el otro lado Raúl Jiménez, atacante visitante empezó en el 11 titular, teniendo un partido brillante, a pesar de que no pudo anotar y a que tuvo un fallo increíble, una jugada más clara de gol que se le presentó en los minutos finales del encuentro.

Jiménez se perdió del gol

Ese error provocó su salida del terreno de juego al minuto 87, ya cuando Hernández llevaba 12 minutos en la cancha.

Cuando parecía que quedaría en empate a cero, Adama Traoré se hizo presente, quien había ingresado en la segunda parte, para marcar el gol con el que el Wolverhampton se adueñó de la victoria, dejando atrás al cuadro local, que sufrió esta noche el décimo gol en contra en cuatro compromisos.

No le fue posible hacer nada al ex futbolista del Manchester United y Real Madrid poner las cosas a favor del West Ham, que llegó a ser el único equipo que no ha logrado ninguna sola unidad en toda la Premier League.