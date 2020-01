Wolverhampton de Raúl Jiménez empata en casa ante el Newcastle

Wolverhampton, con cuatro portugueses en los once iniciales (Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves y Pedro Neto), empató 1-1 el día de hoy en contra del Newcastle. El equipo Wolverhampton, dirigido por Nuno Espirito Santo estaba en desventaja después de siete minutos con un gol de Miguel Almiron para el Newcastle. El mexicano Raúl Jiménez no tuvo tanta suerte y no anotó.

Pero a los 14', Leander Dendoncker empató el partido, a partir de ahí los lobos tuvieron varias oportunidades de anotar pero no pudieron vencer nuevamente al portero Martin Dubravka. Wolverhampton está en el séptimo lugar, pero aún puede ser superado por el Tottenham de José Mourinho, quien recibe al Liverpool esta tarde en el gran partido de la liga de Inglaterra.

Empate en casa de los Wolves.

Aún en la liga inglesa, destaca la victoria de Southampton de Cédric Soares en el campo de Leicester, por 2-1. El equipo de Brendan Rodgers incluso anotó primero para Dennis Praet a los 14'.

Pero aún en la primera mitad, Stuart Armstrong igualó y en la segunda mitad, a los 81', Danny Ings anotó el gol ganador. Manchester United dio la bienvenida y golpeó a Norwich 4-0 con goles de Marcus Rashford (2), Martial y Greenwood.

El mexicano Raúl Jiménez si vio actividad en contra del Newcastle, aunque iban perdiendo desde el minuto 7, los wolves no dejaron de insistir hasta el 14´que empataron, desafortunadamente el delantero azteca por más que lo intentó no pudo ayudar a su equipo a ganar para que la victoria se quedara en casa.

Para el día miercoles el Wolverhampton enfrentará al Manchester United, equipo que quiere a Raúl Jiménez en sus filas.

