“With Me. Amelia”, una novela que te roba el corazón

En efecto, vale mucho la pena adentrarse en las páginas de “With Me. Amelia”, pues además del romance, tiene un punto de intriga, que tiene que ver con el pasado de Amelia; algo que iremos descubriendo a medida que avanza la lectura.

La protagonista, Amelia, no es la típica damisela en apuros, es un personaje fuerte, con personalidad, que no se deja amedrentar. Intenta pasar desapercibida, pero su fuerte carácter le juega una mala pasada y se convertirá en el foco de atención de todo el instituto. Por otro lado, está Aiden, el chico guapo, reservado y popular con fama de duro y peligroso, una fachada que intenta mantener a toda costa, pero que el fondo poco tiene que ver con él. Su vida no ha sido fácil y poco a poco iréis descubriendo cosas de su pasado y presente.

La novela es recomendable para jóvenes de 16 años en adelante y cuenta con 448 páginas.

Destaca el grupo de amigos Manson, Noah, Annalisa, Charlotte, Chase y Julian, todo con personalidades muy diferentes y bien definidas que forman un grupo sólido, de amistad verdadera y leal.

El romance está bien llevado, no es el típico flechazo que suele darse en estos libros. Comienza de forma sutil, dando a los personajes tiempo para conocerse y, aunque desde el primer momento existe atracción entre ellos, no se dejan llevar. Veremos una evolución pausada y realista de su relación.

Amelia y Aiden esperan con ansias las vacaciones de Navidad. Pero al final, ese viaje a la playa no será tan maravilloso como habían imaginado...



¿Lista para «With me. Aiden», la segunda parte de «With me. Amelia», de @AvaViolet17?



¡8/01 en librerías! ��https://t.co/DAym2j8jse pic.twitter.com/wVT7DWaEqP — Editorial Planeta (@edit_planeta) 28 de diciembre de 2018

Cunsolo trata también otros temas en la novela, como las típicas peleas entre alumnos de instituto rivales, disputas con las chicas populares, acoso, vandalismo, maltrato y carreras ilegales de coches, entre otras cosas. Temas de lo más variados que complementan la trama principal dándole algo más de vida.

