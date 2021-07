Wimbledon 2021: Novak Djokovic y Matteo Berrettini listos para la final masculina

Novak Djokovic y Matteo Berrettini se disponen a enfrentarse en la final masculina del torneo de Wimbledon 2021. Un encuentro en el que el serbio es claro favorito para alzarse con la corona.

Sin embargo, el italiano se presenta con, además de calidad y la evidencia de su buen momento de forma, con ausencia de presión, pues no tiene nada que perder en su primera final de Grand Slam.

"Está en gran forma. Está sacando a lo grande, jugando a lo grande", dijo Djokovic, quien es el dos veces campeón defensor. "Así que creo que va a ser un partido muy difícil para los dos. Pero espero con ansias una gran batalla".

Djokovic va por un tercer Grand Slam del año, después de haber ganado los títulos del Abierto de Australia y el Abierto de Francia. En la arcilla de Roland Garros, Djokovic venció a Berrettini en los cuartos de final con una victoria en cuatro sets después de un comienzo dominante.

Sobre si recibirá el apoyo de la multitud de la pista central, Djokovic dijo: "Berrettini es una especie de no favorito. "A la gente también le gusta ver ganar a alguien que no se espera que gane, no es el favorito para ganar".

Hora y canal para ver la final masculina de Wimbledon 2021

Hora y canal para ver la final masculina de Wimbledon 2021.

Como es bien conocido, la gran mayoría de los partidos de tenis son transmitidos por televisión de cable. Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión En Vivo de la final masculina de Wimbledon por la pantalla de ESPN Deportes en los siguientes horarios:

Estados Unidos (tiempo del Pacífico): 06:00 horas.

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 07:00 h.

México, Estados Unidos (hora del centro), Colombia, Ecuador y Perú: 07:45 h.

Estados Unidos (este), Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia: 09:00 h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 10:00 h.

Si bien Novak Djokovic solo ha perdido un set en su camino a la final, el número uno del mundo se enfrenta a otro hombre que ha estado en excelente forma este año. Matteo Berrettini tiene un récord de 32-6 de victorias y derrotas en 2021.

Como informamos en La Verdad Noticias, antes de llegar al All England Club, Berrettini ganó el título en su debut de Reina y aspira a convertirse en el octavo jugador en completar el doblete de Londres.

El éxito de Berrettini podría ser la mitad de una doble celebración deportiva para Italia en Londres, con la selección nacional de fútbol enfrentando a Inglaterra en la final del Campeonato de Europa en Wembley más tarde el domingo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!