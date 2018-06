Willy Caballero es amenazado de muerte por error ante Croacia.

Ha pasado una semana de aquel error de Willy Caballero en el partido en el que Argentina fue goleada por Croacia y que con el error del arquero del Chelsea se abrió la puerta para la catastrófica goleada que casi los deja fuera de los Octavos de Final; al paso de los días el portero dijo que ha sido amenazado al igual que su familia.

Una semana ha pasado y el portero Willy Caballero ya con más tranquilidad ha decidido hablar en relación a la jugada en la que se equivocó y que abrió la puerta para la goleada de Croacia ante Argentina y que casi los elimina, pero con más calma ahora el cancerbero ha decidido hablar al respecto.

Durante los primeros minutos del partido contra Croacia, Caballero recibió el balón de uno de sus defensas y el arquero quiso regresarle el balón con el pie intentaron techar a Ante Rebic, quien lo presionaba, sin embargo el pase del arquero quedó corto y cómodo para el croata, quien fusiló a los 53 minutos.

La jugada marcó la debacle de la albiceleste que terminó por firmar una derrota por 3-0 que lo dejaba al fondo del Grupo D.

Willy Caballero habla de las amenazas que ha recibido por el tremendo error que cometió ante Croacia.

“Recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron. Me quedo con mucha gente que me apoyo, me acompañó y sufrió mi situación”, escribió. “Una vez más acepto mi error, pero nunca tuve el deseo que mi familia pase días tan desagradables”.