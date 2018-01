West Ham y Chicharito, ¡eliminados!

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández y West Ham fueron eliminados este sábado de la FA Cup, tras perder 2-0 con el Wigan Athletic, un equipo de tercera división de Inglaterra.



Las lesiones que tiene la plantilla de los "Hammers" abrieron la puerta para la titularidad del atacante mexicano; sin embargo, poco pudo hacer en su visita al DW Stadium.

Mejor olvidar este partido para siempre...



¿Qué partido? ¿Se jugó un partido hoy?♂️ https://t.co/sRXy7qErRx — WestHamEspañol (@WestHamEspanol) 27 de enero de 2018



Wigan, conocido por su fama de 'matar gigantes', está ahora tras una mala racha campañas atrás en la League One, el tercer escalafón del futbol profesional en la isla británica.



Sin embargo, no se ha olvidado de competir a tope contra equipos de la Premier cada que se los encuentra en su camino en la Copa.



Will Grigg abrió el marcador apenas a los seis minutos y para complicar la situación del Wesrt Ham, Arthur Masuaku fue expulsado al 49, así que ya con 10 hombres en la cancha Grigg volvió aparecer y anotó su segundo gol del encuentro por la vía penal al 62.

Nuestro técnico explicó TODO sobre la situación de Chicharito, en el pasado, presente y futuro. ¡Se vienen buenos tiempos! . Den click aquí para la entrevista completa. ⚒https://t.co/PV1VVpCy4k — WestHamEspañol (@WestHamEspanol) 22 de enero de 2018



De esta manera, el equipo de Hernández, que ya había sufrido en la anterior ronda contra un equipo de la League Two, se queda ahora en la cuarta ronda de la FA Cup.



El mexicano no anota gol en este certamen desde enero de 2014 cuando entonces militaba en Manchester United.