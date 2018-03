Agencias/Diario La Verdad Londres, Inglaterra.- El West Ham apoya a México tras el sismo de 7.1 grados, el equipo londinense en donde juega Javier "Chicharito" Hernández se ha unido a la iniciativa realizada por el delantero y su compatriota del Porto Miguel Layún para recaudar fondos para las víctimas del sismo.

“We hope, with this initiative, to help those who need it and motivate more people to do it with us." - @CH14_ https://t.co/rJ5yOTgZzI