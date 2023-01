Wesley Sneijder vuelve a cargar contra los mexicanos del Ajax: "Ambos apestan"

Desde hace varios meses que el mediocampista histórico de la selección de Holanda, Wesley Sneijder, ha hecho varios comentarios negativos en contra del desempeño de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, ambos jugadores del Ajax de los Países Bajos.

Parece que este tipo de opiniones en contra de los dos jugadores aztecas en el cuadro donde militó el histórico Johan Cruyff, le han terminado redituando de cierta forma, pues continúa haciéndolos casi cada semana en la televisión de su país.

Hace poco habló solo de lateral que llegó hace unos meses desde el América, pero ahora decidió juntar sus opiniones para ambos jugadores y mostrar que obviamente no le gusta el fútbol que desempeñan para el equipo que se acaba de quedar sin entrenador, como te contamos en La Verdad Noticias.

"No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, pero pueden ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan", comentó.

Wesley Sneijder sobre Edson Álvarez

Edson pudo ir al Chelsea pero no lo dejaron

Luego de que el equipo de los Países Bajos haya decidido no vender a Edson Álvarez al Chelsea por 50 millones de dólares coma cómo se rumoreaba que era la oferta, el exjugador holandés también habló sobre esto y dijo que no sabía cómo ofrecían tal cantidad por el mexicano, ya que él lo considera un mal jugador.

"No vale esos 50 millones que piden, pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra. Con ese dinero compras dos buenos futbolistas", sentenció.

Mexicanos vs Wesley Sneijder

Sneijder se ha vuelto un "antagonista" para los mexicanos

Todos estos comentarios y críticas han sido consideradas como “desmedidas”, de parte de los fans mexicanos, pues consideran que son más insultos, que críticas constructivas sobre el fútbol que estos jugadores desarrollan.

Por ello, Wesley Sneijder se ha anotado abiertamente en contra de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, creando un antagonismo entre ambas partes, donde los mexicanos simplemente han respondido adentro de la cancha con el Ajax de Ámsterdam, y los fans lo llenan de críticas en sus redes sociales.

