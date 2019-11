Wesley Sneijder declaró que pudo ser más grande que Messi y Ronaldo

Wesley Sneijder exfutbolista Holandés que se desempeñaba como centrocampista y ex seleccionado mundialista en 2006, 2010 y 2014, declaró que de haberse comprometido al 100% con el fútbol hubiese sido mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Tengo que ser honesto, si hubiera estado comprometido al 100%, me habrían recordado al nivel de Messi y Cristiano”, indicó.

Wesley Sneijder exfutbolista Holandés, considerado una leyenda con la selección naranja

Sneijder de tan solo 35 años decidió colgar los botines en agosto del 2019 a tan solo unas semanas de haber concluido su contrato con el equipo de Qatar, Al-Gharafa con una carrera de 16 años logrando, la copa italiana, quedando en subcampeón y tercer lugar en las copas mundiales del 2010 y 2014.

"Soy un jugador de equipo y disfruto del éxito conjunto", mencionó.

Sneijder, agregó que pudo pasar a la historia con un nivel mucho mejor, y que no se arrepentía de no lograr un título individual en el fútbol, esto pese a no demostrar su máximo nivel en el deporte que lo vió nacer en el actual F. C. Utrecht, de su ciudad natal.

Wesley Sneijder el maximo goleador de la selección neerlandes

Con la selección naranja jugó 134 partidos siendo el jugador que más encuentros ha disputado superando a Van der Sar. También anotó 31 goles, siendo el décimo máximo goleador. Todo ello le convierte en una leyenda del fútbol neerlandés.

Cabe mencionar que este astro holandés participó en diferentes clubes, como en el Ajax, Real Madrid, Inter de Milán, Galatasaray y el Al-Gharafa de Qatar, donde puso fin a su carrera de 16 años en el Fútbol.

