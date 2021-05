"We Are The People", el tema oficial de la Eurocopa 2020

"We Are The People" fue la canción elegida para ser el tema oficial de la Eurocopa 2020, el tema es una colaboración entre Bono, The Edge y el Dj Martin Garrix.

“Es un himno que todo el mundo puede cantar, independientemente de su lugar o residencia, pero tendrá especial relevancia en Europa, donde los ojos del mundo estarán puestos en la Euro“, comunicó la UEFA.

Los fanáticos del fútbol esperan con ansias esta justa deportiva, luego de que el año pasado se cancelara por la pandemia del Covid-19.

"We Are The People" de Bono y The Edge ft. Martin Garrix

El himno trata sobre la unión de la gente alrededor del fútbol

A menos de un mes para que comience la Eurocopa 2020, U2 y Martin Garrix fueron presentados por la UEFA este viernes, pues son los elegidos para la canción oficial de la competencia.

La canción originalmente fue una composición del DJ Martin Garrix, el cual, a través de su Instagram ha compartido fotografías y detalles de esta colaboración.

¿Cuándo ver la Eurocopa 2020?

El campeonato se canceló en 2020 por la pandemia del Covid-19

La Eurocopa 2020 podrá verse a partir del 11 y el 23 de junio del 2021. Terminando la fase de grupos podrás empezar a disfrutar de los partidos de selecciones clasificadas a la siguiente fase.

Los octavos de final están pautados para jugarse entre el 26 y el 29 de junio y los cuartos de final se jugarán entre el 2 y el 3 de Julio de este año.

La Verdad Noticias te informa que la final de la Euro se realizará el día 11 de Julio de 2021 en Wembley, el estadio hogar de la Selección Inglesa. Las fechas y horarios estarán disponibles también en la cuenta de Twitter de la Euro UEFA 2020.

Estamos seguros que no puedes esperar a ver este importante torneo y disfrutar la presentación en vivo de "We Are The People".



