Wayne Rooney admite que le "encantaría" ser entrenador del Manchester United

Wayne Rooney admitió que le "encantaría" dirigir al Manchester United o al Everton algún día en el estreno de su nuevo documental de Amazon, Rooney, el miércoles por la noche. El excapitán de Inglaterra, sin embargo, no está dispuesto a dejar el Derby County actual hasta que su situación mejore significativamente.

Derby está actualmente en administración y ha perdido 21 puntos esta temporada, dejándolos entre los tres últimos del Campeonato. Sin embargo, el hecho de que el equipo de East Midlands esté a solo cuatro puntos de la seguridad muestra el trabajo extraordinario que está haciendo Rooney con recursos limitados.

Wayne Rooney atrajo la atención del Everton

Wayne Rooney habló en el estreno de su nuevo documental de Amazon.

El trabajo del jugador de 36 años en Pride Park atrajo la atención del Everton, que recientemente nombró a Frank Lampard como sucesor de Rafa Benítez. A Rooney se le ofreció la oportunidad de entrevistarse para el trabajo de la Premier League, pero no tenía intención de dejar el Derby en su situación actual.

Sin embargo, aprovecharía la oportunidad de dirigir al Everton o al United cuando su tiempo en el Derby llegue a su fin en el futuro. "No fui a la entrevista, a la que me pidieron que fuera", dijo Rooney en la alfombra roja. "Siempre he sido alguien a quien le gustan los desafíos y está dispuesto a esforzarse y luchar.

"Me paré frente a mis jugadores y les dije: 'Estoy con ustedes, créanme, estoy peleando con ustedes'... ¿Qué tipo de persona sería si, en la primera oportunidad, me fuera? ¿ellos? Cumplo con mi palabra, estoy luchando por el club".

Rooney no descarta dirigir al Manchester United

Rooney no tiene interés en irse del condado de Derby en el corto plazo.

"Luego de cumplir con el Derby podemos hacer algo en Everton o Manchester United, dos clubes cercanos a mi corazón. Por supuesto, algún día me encantaría dirigir cualquiera de esos clubes", agregó Rooney.

Sobre la situación actual en el Derby, Rooney agregó: "Creo que lo que aprecian los fanáticos es que, ya sea que ganemos, perdamos o empate, ven a los jugadores salir al campo y luchar por la camiseta.

"Eso es lo que los fanáticos quieren ver. Hemos aportado algo de calidad a las actuaciones, algunos resultados muy buenos, y los fanáticos lo aprecian. Si seguimos brindándoles eso, los fanáticos estarán felices".

"Obviamente son las cosas fuera del campo las que necesitan ser resueltas". Hablando más tarde en la noche, Rooney ofreció sus pensamientos sobre las luchas recientes de United después de que empataron 1-1 con Burnley el martes por la noche.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, a pesar de tener el presupuesto salarial más grande de Inglaterra, el United actualmente ocupa el quinto lugar en la Premier League y no ha ganado el título desde 2013.

Wayne Rooney con la camiseta del Manchester United.

Y Wayne Rooney reconoce que necesitan darle a alguien "tiempo" y una "oportunidad para construir el equipo" después de haber "intentado todo" y no haber logrado cambiar las cosas después de Sir Alex Ferguson.

"Obviamente no he visto el partido de anoche, nosotros (Derby) estábamos jugando, pero he visto el resultado y creo que están pasando por un período difícil", dijo Rooney. "Y puedes ver algunas cosas fuera del campo. Es difícil. Creo que ha estado sucediendo durante un tiempo, si soy honesto. Estas son cosas que mencioné en 2010".

"Han probado de todo. Han probado con entrenadores muy experimentados como Louis van Gaal. Han probado con José Mourinho, David Moyes, Ole (uno de los suyos) y ahora han probado con más del tipo 'profesor' en el nuevo DT”, reveló.

"Realmente creo que necesitan traer a alguien y darles tiempo. Darles la oportunidad de construir el equipo, dejarlos competir y volver a los niveles en los que todos creemos que deberían estar", agregó.

Cuando se le presionó para que se convirtiera en entrenador del United, Rooney respondió: "Como dije antes, el Manchester United y el Everton son clubes que me encantaría dirigir algún día, pero tengo un compromiso con el Derby County". "Estoy peleando por ellos, así que mi enfoque debe estar en el Derby".

