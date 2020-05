Wanderlei Silva espera pelear contra Mike Tyson

La Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) está dispuesto a pagarle a Mike Tyson más de 20 millones de dólares por un combate de boxeo sin guantes, y la promoción pensó que Wanderlei Silva era un oponente ideal para un choque "intrigante" con la leyenda del boxeo, lo que generaría más dinero que la última pelea de Floyd Mayweather.

Silva, un ex campeón de PRIDE, UFC y Bellator, es uno de los mejores luchadores de MMA de todos los tiempos. El veterano brasileño, que en julio cumple 44 años, no ha peleado desde una cuadrilogía con Quinton Jackson en septiembre de 2018 que terminó con una derrota por nocaut en la segunda ronda. El récord general de MMA de Silva es de 35-14-1 con un no-concurso.

Wanderlei Silva posible rival de Mike Tyson

Mike Tyson, por otro lado, no ha peleado en casi 15 años. El ex campeón de peso pesado, que el próximo mes celebra su 54 cumpleaños, hizo que la gente se preguntara sobre un posible regreso después de que apareciera un video de él trabajando con el ex entrenador de Silva, Rafael Cordeiro.

"Esta pelea tiene mucho que vender mucho, especialmente ahora que todos están atrapados en casa”, dijo Silva a MMA Fighting.

Mike Tyson espera rival para pelear

Wanderlei espera a Tyson como rival

Wanderlei Silva dijo que ha sido contactado por el presidente de BKFC, David Feldman, varias veces en el pasado sobre posibles peleas, pero ver a Tyson como un enemigo potencial lo emocionó.

"David vino a mí una vez y me dijo:" Mira, eres el primer luchador que se me ocurrió cuando creé esta promoción”, mencionó Silva.

Wanderlei Silva una leyenda de las MMA

Comentó que le ofrecieron algunos nombres en el pasado, pero dijo que no, esos nombres y que el dinero no valía la pena el riesgo. Para hacer algo tan loco y luchar sin guantes nuevamente, tiene que ser algo realmente ventajoso en términos de nombre reconocimiento y premio y Mike Tyson lo es.