Wanda perdona a Icardi: “Nos volvimos a elegir”, dice tras conato de divorcio

Wanda Nara hizo pública su reconciliación con el futbolista del PSG, Mauro Icardi, luego de múltiples historias de Instagram donde sugería su separación definitiva luego de que el jugador argentino le fuera infiel.

A través de sus redes sociales, la modelo aclaró lo sucedido en las últimas semanas, en las que incluso llegó a pedir el divorcio a su pareja, sin embargo la relación recobró fuerza y la pareja seguirá junta.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio”, se lee en una publicación de Wanda en Instagram.

"Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo", continuó.

Wanda Nara y Mauro Icardi regresaron

Wanda e Icardi ya se habían eliminado mutuamente de redes sociales.

Según la modelo de 34 años, Icardi había aceptado ceder todos sus bienes al negociar la separación, lo que la hizo sentirse vacía sin él.

"Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi'. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él.

Nara terminó su texto diciendo que confía en que el mal momento por el que transita la pareja servirá para fortalecer a su familia. “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de tanto llorar, libremente nos volvimos a elegir”, escribió.

La historia de Icardi y Wanda

Wanda estuvo casada primero con el también futbolista argentino Maxi López.

Wanda y el atacante argentino saltaron a la luz pública cuando la modelo dejó a su marido, el también futbolista Maxi López, por Icardi cuando este vivía en la casa de ambos en el año 2013, debido a la amistad que había entre los futbolistas.

El escándalo se dio a conocer en todos los niveles, y por ello varios medios de espectáculos aseguran que esto habría provocado que el atacante no fuera convocado a la Selección de Argentina.

La causa de la separación sería una supuesta infidelidad de Icardi con la modelo argentina Eugenia ‘La China’ Suárez, a la que supuestamente Wanda le habría dedicado el siguiente mensaje en redes sociales: "Otra familia que te cargaste por zorra".

