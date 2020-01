Wanda Nara: '¿Arruino la carrera de Mauro Icardi? Los hechos dicen más'

Wanda Nara: "¿Arruino la carrera de Icardi? Los hechos dicen más"

La esposa gerente del jugador del PSG se dice a sí misma: "Ya soy rica y famosa antes de casarme con Mauro". Wanda Nara, de 33 años, cuenta sobre su nueva aventura al Gran Hermano Vip. Hace unos meses la acusaron de poner en peligro la carrera de su esposo, el futbolista Mauro Icardi.

Ahora que los hechos han recompensado sus elecciones, pero el gerente deportivo se convierte en el comentarista del programa realizado por el periodista Alfonso Signorini:

Wanda Nara la esposa-directora.

"Alfonso me propuso la idea y confié en él. Me gustaría darme a conocer sobre todo por las mujeres. Lamentablemente, todo el mundo me ve como la esposa-directora del futbolista, a veces considerada una locura, incluso la ruina de su carrera ".

Y agrega: "Incluso si no fuera así, dado que ciertas decisiones impopulares al final me dieron la razón", refiriéndose a la transferencia de su esposo del Inter al Paris Saint-Germain.

“Me encanta viajar. Ahora, sin embargo, hay compromisos y no puedo ". Si se le pregunta quién la obliga a hacerlo, ella responde: “Soy así. Todos creen que estoy con Mauro por su dinero, pero ya era rica y famosa cuando nos conocimos. Y lo hice porque luché para convertirme en uno ". Y hablando de cómo va su relación con su esposo, ella dice:

“Me siento como la chica de la maleta. Cuando se fue a París, era jueves, pasamos el fin de semana juntos, luego el lunes me desperté en Milán y me di cuenta de que estaba solo con cinco niños. No fue fácil ".

En la red social Instagram podemos ver a Wanda Nara como se la pasa super bien con todos lo lujos, por cierto sube unas fotos que no se pueden perder y hace que Paris se vuelva loco con esas fotografias, pero el único afortunado para deleitar ese escultural cuerpo es Mauro Icardi.

