Walter Mercado: Horóscopos de hoy 05 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 05 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

No permitas que tu mente influya negativamente en tu cuerpo físico. Mantente positivo, Aries. Dirige tu atención hacia aquello que beneficie tu salud. Busca información, ocúpate de saber qué es lo que te conviene. El consumir alimentos naturales, sin aditivos te ayudará a mantenerte saludable.

Números de suerte: 14, 23, 9.

TAURO

Los asuntos financieros que te tenían preocupado comienzan a resolverse. Si estás soltero, te encuentras en esos momentos donde estarás vulnerable a caer en las redes del amor. Lugares como tu trabajo, el gimnasio, el colmado, la escuela o el parque pueden ser propicios para el amor.

Números de suerte: 13, 41, 6.

GÉMINIS

Es momento de que ayudes a otros a prosperar. Haz espacio para lo nuevo que llega a tu vida. Recobras el control en áreas donde habías tenido que dejar en manos de otros, aquello que es mayormente tu responsabilidad. Tus ingresos aumentan gracias a tu ardua labor y tu iniciativa.

Números de suerte: 3, 41, 12.

CÁNCER

Tu mundo sentimental se revuelca. Si te tomas un tiempo podrás organizar tus pensamientos y podrás obtener una visión más clara de hacia dónde vas en cuanto a tus relaciones personales. Un retiro espiritual hará maravillas por ti en estos momentos para recuperar tu balance emocional.

Números de suerte: 7, 30, 2.

LEO

Ya no tendrás que complacer a otros para hacerlos felices. Ahora es tu turno para que te complazcan y que entiendan las cosas que te hacen feliz. Muchos se sorprenderán de tu nueva actitud, pero tienes que pensar en lo que verdaderamente te hace ser esa persona tan especial que eres tú.

Números de suerte: 1, 15, 6.

VIRGO

Separa tiempo para revisar y ver qué es lo que hace falta y lo que te sobra en tu vida. No aceptes lo primero que aparezca, verifica dos veces todo aquello que te prometan. Tu estabilidad económica es importante por lo que es momento de empezar a recuperar lo que has perdido.

Números de suerte: 8, 25, 2.

LIBRA

No tomes decisiones en el momento que estés bajo presión. Todavía quedan muchas cosas por descubrir en tu interior. Te atreverás a decir aquello que habías tenido oculto en tu corazón. La resistencia o poca comprensión de una figura paternal será temporal y se irá disipando con tu comprensión.

Números de suerte: 32, 11, 25.

ESCORPIÓN

Atiende tu vida sentimental. Organízate y divide mejor el tiempo, aun cuando no te sientas muy dado al romance, y más en compartir con tus amigos. La educación o el mejoramiento de tus habilidades te traerán mejor posición y más frutos económicos en tu futuro. No descuides tu salud.

Números de suerte: 10, 5, 28.

SAGITARIO

Las ideas y los favores de amigos y familiares estimularán tu vida, pero no te envuelvas en problemas que no te estén afectando directamente. Limítate a escuchar y observar. Es tiempo de dejar a un lado las preocupaciones y divertirte. No rechaces ninguna invitación, esparce tu mente y tu espíritu.

Números de suerte: 35, 50, 10.

CAPRICORNIO

Si te preparas a recibir lo bueno que tiene la vida para ti, muchas cosas positivas y beneficiosas sucederán muy pronto. Realizas que tu actitud tiene mucho que ver en tu éxito. Tu familia estará envuelta de alguna forma en tu progreso y el apoyo que te den será muy importante.

Números de suerte: 7, 31, 29.

ACUARIO

Lograrás lo que te propongas ya que la energía planetaria te favorece ahora. Pon un poquito más de empeño. Invierte en tu persona para que puedas proyectarte con éxito. La confianza en lo que tú puedes hacer y conseguir por tus propios méritos será la clave de tu éxito.

Números de suerte: 45, 9, 17.

PISCIS

Estarás deseoso de emprender nuevos proyectos, envolverte en algo diferente y lanzarte en nuevas aventuras. Las estrellas te dan la velocidad y la sabiduría para llevar a cabo lo que te propongas, por lo que ahora es tu momento de alcanzar tus sueños. Los viajes cortos serán de mucho beneficio.

Números de suerte: 4, 18, 22.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

