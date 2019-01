WWE. John Cena reaparece en televisión pero Becky Lynch le roba el show (video)

John Cena reaparece pero Becky Lynch le roba el show en la WWE.

John Cena regresó a un evento televisado de la WWE después de varios meses de no hacerlo, aunque ya había aparecido en un par de funciones sin transmisión.

John Cena regresó a los eventos televisados de la WWE.

Pero la noche no fue perfecta para el Marine, ya que durante su presentación fue interrumpido por la irlandesa Becky Lynch, quien le encaró para decirle que ahora ella es la que mandaba en la marca azul de la WWE.

El intercambio de palabras se vio supendido por el arribo del mexicano Andrade "Cien Almas" y Zelina Vega, intervención que terminó por decretar una lucha de relevos mixtos ante la extrañeza de Cena y Lynch.

Al final de la lucha, Cena tuvo que soportar la burla de Lynch.

Durante la batalla, Lynch se negó continuamente a dar el relevo o auxiliar al Marine y en cierto momento, cuando éste ya tenía dominado a “Cien Almas”, mandándolo fuera del cuadrilátero, la irlandesa empujó a Cena para rendir por su cuenta a Zelina y con eso llevarse la lucha.

Al terminar la batalla, John Cena quiso saludar caballerosamente a Becky Lynch pero esta se negó, e incluso de manera burlesca realizó la señal "U Can't See Me", característica del Marine, mientras se iba a los vestidores.