El ícono de Hollywood "La Roca" no se ha visto dentro del ring durante cinco años, y la última vez que Dwayne Johnson apareció en la WWE fue durante seis segundos en un 'combate' improvisado contra Erick Rowan en WrestleMania 32.

Antes de eso, la última pelea real del luchador convertido en actor fue en abril de 2013, cuando dejó caer el Campeonato de la WWE ante John Cena en WrestleMania 29.

Es justo decir que los fanáticos han estado desesperados por ver a The Rock regresar durante años, dado que siempre ha sido promocionado como una leyenda que no tendría problemas para electrizar a las multitudes si alguna vez volviera al ring. Según los últimos informes, pronto podría ser una realidad.

WWE: La Roca podría aparecer en Survivor Series

WWE planea que Dwayne "The Rock" Johnson luche en Survivor Series 2021.

Dave Meltzer del Wrestling Observer ha notado que los funcionarios de la WWE tienen la esperanza de que Dwayne "The Rock" Johnson pueda aparecer en Survivor Series a finales de este año.

Por supuesto, es importante tener en cuenta que no se ha bloqueado nada en esta etapa, aunque los miembros de la empresa quieren que suceda. Se especula que si "The Most Electrifying Man in Sports Entertainment" realmente hace acto de presencia, entonces se usará para construir un gran combate futuro con Roman Reigns .

Se ha dicho durante mucho tiempo que la pareja está en un curso de colisión de WrestleMania y, según The Observer, esa pelea tendría que suceder en 2022 o 2023.

¿Dwayne "The Rock" Johnson regresa a la WWE?

El regreso de La Roca sin duda establecería récords televisivos en la WWE y los dos lugares que podría hacer fácilmente son el AT&T Stadium en Dallas para WrestleMania 38, o el SoFi Stadium en Los Ángeles para WrestleMania 39.

¿Reigns vs The Rock por el Campeonato Universal en abril de 2022? Estos últimos informes ciertamente hacen que esta lucha sea alcanzable. Por supuesto, tendremos que esperar y ver si Dwayne Johnson realmente regresa a Survivor Series a finales de este año.

Sin duda, WWE estará llenando sus shows de sorpresas y emoción durante el resto del año a medida que regresen a las giras en vivo, así que hay una esperanza genuina de que el regreso de La Roca pueda suceder.

