WWE investiga terribles casos de abuso sexual 

Un masivo escándalo de abuso sexual está sacudiendo a la industria de la lucha libre y llevó a despidos e investigaciones en la WWE y otras grandes empresas, así como a pesquisas policiales. Decenas de mujeres denunciaron públicamente en las redes sociales casos de asalto y agresión sexual por parte de varios luchadores e, incluso, directivos, a través de la campaña #SpeakingOut.

Sin embargo, la lista de acusados creció durante la última jornada, y, actualmente, incluye también los nombres de deportistas de EE.UU. y de otros países, entre ellos Joey Ryan y Dave Crist, ambos de Impact Wrestling, y la joven estrella de la WWE, Matt Riddle. Ante esto, las empresas promotoras de lucha libre no tardaron en reaccionar al escándalo y en el caso de Matt Riddle, las acusaciones provienen de la también luchadora Candy Cartwright, quien lo acusa de haberla forzado a practicarle sexo oral en el 2018.

El propio luchador negó las acusaciones. "Son completamente falsas. Es otro intento de acosar y humillar al señor y la señora Riddle y tratar de empañar su reputación", dice el comunicado emitido por los abogados del deportista, en el que también se destaca que las acusaciones provienen de una persona que ha seguido "acosando" a la familia del luchador durante dos años.

Además, la WWE en un breve mensaje informó que despidió al luchador británico Jack Gallagher, conocido como 'The Gentleman', quien también fue denunciado por acoso sexual. La empresa no precisó los detalles de la rescisión del contrato. En general, "la WWE no tolera en absoluto los asuntos que implican la violencia, el maltrato infantil y la agresión sexual", aseguró la empresa respecto al escándalo. "Al ser arrestado por tales actos, cualquier empleado de la WWE será suspendido inmediatamente", añadió.